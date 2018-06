Jeugdspelers van Feyenoord en PSV massaal op de vuist

Door Rik Elfrink Mensen kwamen het veld op, aanhangers van Feyenoord misdroegen zich en sloegen op de dug-out van PSV en op het veld liet een aantal spelers en stafleden van beide teams zich ook niet onbetuigd. De scheidsrechter was niet opgewassen tegen het tumult en kon de zaak totaal niet in de hand houden. Interim-coach André Ooijer baalde na afloop van de gebeurtenissen en vond de gang van zaken onthutsend. De wedstrijd werd op het terrein van Feyenoord gespeeld en dat was tegen het advies dat PSV vooraf had gegeven. ,,Mark van Bommel (de hoofdcoach, die al aan de slag is bij Australië) en ik hebben van tevoren aangegeven dat dit een scenario kon zijn. Er was een harde-kern toernooi geweest en dit kon dus gebeuren." Om onduidelijke redenen kreeg PSV-speler Zakaria Aboukhlal na ruim een uur zijn tweede gelde kaart, bij een 0-1 stand voor PSV. ,,Hij werd tegen de boarding gedrukt en zou geslagen hebben, maar ik heb dat niet gezien", aldus Ooijer. PSV leek de wedstrijd te gaan winnen, maar omdat de scheidsrechter veel blessuretijd bijtrok, viel alsnog de 1-1. Letterlijk in de laatste seconde. ,,Na die rode kaart voelde ik al aan dat de rapen gaar konden worden en dat gebeurde ook. De blessuretijd was enorm lang en daarna moesten we de verlenging in."

Temperament

Daarin ging het helemaal mis. Ooijer erkent dat hij zelf ook enig temperament toonde. ,,Voortdurend hoor je daarvoor van toeschouwers je eigen achternaam met kanker ervoor. Kennelijk kan dat allemaal." Feyenoord-fans scholden vrijwel continu op Ooijer en ramden in de verlenging op de dug-out van PSV, waarin een enkeling compleet over de rooie ging. Na de 2-1 had de scheidsrechter het duel niet meer in de hand en was niet meer duidelijk wie er nu wel of geen rood of geel had gekregen. De zaak ontspoorde finaal en er ontstond een handgemeen tussen diverse spelers en stafleden. Een afkoelingsperiode bracht uitkomst en na vijf minuten bleef de stand 2-1, hoewel Yorbe Vertessen namens PSV de gelijkmaker nog op zijn schoen had.



Ooijer sprak van een zeer teleurstellende seizoensafsluiting. ,,Toch heb ik de spelers aangegeven dat ik trots op ze ben. We hebben ons na afloop een waardig verliezer getoond na afloop en zijn rustig gebleven, ondanks alle gebeurtenissen. Het was voor ons een prachtig seizoen, met een vervelend einde." PSV pakte eerder wel de landstitel bij de spelers onder 19 jaar.