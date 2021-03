Jill Baijings (20) debuteert in selectie Oranje-vrouwen

Jill Baijings is voor het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. De 20-jarige middenvelder van de Duitse Bundesligaclub SGS Essen maakt deel uit van de 24-koppige groep die bondscoach Sarina Wiegman heeft opgeroepen voor de komende interlands tegen Spanje en Australië, die dienen als voorbereiding op de Olympische Spelen.

Dominique Janssen en Shanice van de Sanden, beiden speelster van VfL Wolfsburg, keren terug in de selectie. Janssen ontbrak vorige maand in de oefenduels met België en Duitsland vanwege rugklachten, terwijl Van de Sanden er vanwege het overlijden van haar vader niet bij kon zijn.

Baijings kwam al wel uit voor diverse nationale jeugdelftallen, maar maakt nu kans op haar eerste speelminuten voor de Oranje Leeuwinnen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe Jill zich in deze groep houdt”, zegt Wiegman.



Wiegman selecteerde een speler meer dan gebruikelijk: ,,We gaan met 24 voetbalsters op pad, normaal zijn dat er 23. We doen dit mede vanwege de coronamaatregelen. Mocht er iemand geblesseerd raken dat is het lastig heel snel nog iemand naar Spanje te laten komen.”

Volledig scherm Shanice van de Sanden keert na haar blessure terug in de Oranje-selectie. © AFP

Voetballen tegen Spanje is een bewuste keuze, aldus Wiegman. “,,We willen tegenstanders die tot de top behoren. Spanje is voor ons moeilijk en daarom zeer goed om tegen te oefenen. Bovendien rekenen we in dat land op warm weer, vergelijkbaar met straks in Tokio. Het is belangrijk om uit te zoeken hoe we het beste met de hitte kunnen omgaan. We zijn daar al vaker mee bezig geweest.”

Ook van Australië verwacht Wiegman veel tegenstand. ,,Het land heeft lang niet gespeeld, maar is wel de nummer 7 van de wereld. Heel stug en fysiek, vergelijkbaar met Amerika, maar dan net een niveautje lager. Maar voor ons is het een tweede topwedstrijd en daar zijn we heel blij mee.”

Het Nederlands elftal oefent vrijdag 9 april in Marbella tegen Spanje. Vier dagen later, dinsdag 13 april, is Australië in Nijmegen de tegenstander.

Volledig scherm Sarina Wiegman. © ANP