Jill Roord begrijpt niets van ophef over ‘karaktermoord’ op bondscoach: ‘Was sarcastisch’

Jill Roord legde na afloop van de met 3-2-gewonnen wedstrijd van Oranje tegen Portugal uit dat haar eerdere uitspraken over bondscoach Mark Parsons in de Volkskrant verkeerd waren opgevat.

Roord vertelde in het interview, dat twee dagen voor het eerste EK-duel met Zweden plaatsvond, dat de speelsters moesten wennen aan de Engelse bondscoach. ,,Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook”, zei ze. Volgens de Oranje-international waren haar uitspraken dat speelsters wel eens afhaken bij de lange uitleg van de bondscoach echter sarcastisch bedoeld.

Volgens Roord, die gisteren tegen Portugal een goal van haar afgekeurd zag worden, wordt er heisa gemaakt om niks. ,,Ik heb er niks van meegekregen. Ik heb me gefocust op de wedstrijd”, zei de speelster van Oranje bij ESPN. Roord zei in het interview ook dat de speelsters liever opbouwen in plaats van het geven van diepe ballen zoals Parsons dat graag zou zien.

Leonne Stentler, tijdens het EK analyticus bij de NOS, had het interview met verbazing gelezen en sprak van ,,karaktermoord” vooraf aan het duel met Portugal. Zij begreep er niets van dat een dergelijk interview, dat vooraf wel degelijk door de media-afdeling is gelezen, tijdens een EK door de media-afdeling is goedgekeurd. ,,Normaal gesproken moet een stuk eerst een paar keer langs de persvoorlichting en krijg je de kans om dingen aan te passen. Dit doe je gewoon niet. Het is not done om dit over een coach te zeggen", aldus Stentler.

Roord vond de ophef overdreven: ,,In mijn beleving ben ik heel sarcastisch geweest. We hadden het erover dat Mark heel graag praat en dat ik een spanningsboog heb van één minuut. Het ligt aan mij dat ik af en toe in slaap val, wat natuurlijk niet zo is. Ik val niet in slaap, dat is sarcastisch.”