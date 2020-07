Joël Veltman: soms verguisd, maar bovenal zeer gewaardeerd

Berghuis traint met revalide­ren­de Sinisterra

17:45 Steven Berghuis heeft zich vandaag voor het eerst op het trainingsveld laten zien bij Feyenoord. De aanvoerder, die herstellende is van een luchtweginfectie, trainde samen met de revaliderende Luis Sinisterra apart van de groep. Berghuis lag begin deze maand een aantal dagen in het ziekenhuis.