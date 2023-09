Joey Veerman direct na wedstrijd Oranje vader geworden van zoontje Frenkie

Joey Veerman doet vrijdag niet mee aan de training van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV is in de nacht van donderdag op vrijdag vader geworden. Zijn zoontje heet Frenkie.

Veerman viel donderdag in de door Oranje met 3-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland in de 77ste minuut in, uitgerekend voor Frenkie de Jong. De Volendammer kreeg na het duel te horen dat zijn vriendin op het punt van bevallen stond.

Het is de bedoeling dat Veerman zaterdag weer bij het Nederlands elftal aansluit. De selectie vliegt aan het einde van de ochtend naar Dublin, waar Ierland zondag de volgende tegenstander in de EK-kwalificatie is.

Oranje is dankzij de zege gestegen naar de tweede plaats in groep B achter koploper Frankrijk. De eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar zomer in Duitsland.

Volledig scherm Joey Veerman viel gisteravond in voor Frenkie de Jong. © Pro Shots / Marcel van Dorst

