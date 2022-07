Johan Cruijff Schaal en seizoensstart op de tocht voor PSV-aanvaller Noni Madueke

met Video Feyenoord onderuit tegen het Olympique Lyon van Peter Bosz

Feyenoord heeft het oefenduel met het Olympique Lyon van Peter Bosz verloren (0-2) in een halfgevulde Kuip. Met veel jeugdspelers, maar nog zonder nieuwe middenvelder Sebastian Szymanski waren de Rotterdammers met name in een fase vlak voor rust niet opgewassen tegen de ploeg van Bosz.

24 juli