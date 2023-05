John Heitinga tevreden over dominant Ajax: ‘Maar je moet veel sneller afstand nemen’

In de eerste helft schoot Ajax 15 keer, maar belandde de bal meer één keer achter Utrecht-doelman Vasilis Barkas. ,,Het voetbal was bij vlagen heel erg goed, maar je moet de bal er wel in schieten", blikte Heitinga terug bij ESPN.

Het duo dat kansen creëerde - Brian Brobbey en Steven Bergwijn - kreeg wel lof van de Ajax-trainer, ondanks dat de kansen niet altijd werden afgemaakt. ,,Het is een explosief duo. Zeker als Steven wegdraait is er veel gevaar en hij is goed tussen de linies. Ze zijn ook bereid om druk te zetten én achterwaartse druk te zetten. Dat is ook wat we van ze vroegen: bij balverlies moest de bal gelijk terug in bezit komen. Daardoor was er in de eerste helft een heel dominant Ajax.”