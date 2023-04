John Heitinga wil snel duidelijkheid van Ajax: ‘Ik leef nu van dag tot dag’

,,Je zag hoe belangrijk de samenwerking tussen Erik ten Hag en Marc Overmars was”, aldus Heitinga. ,,Zij vulden elkaar aan en gaven elkaar rugdekking. Er is toen iets moois gegroeid. Ik leef nu van dag tot dag als interim-trainer. Maar we moeten volgend seizoen ook een ploeg hebben die weer in Europa mee kan.”

,Wat gaat Timber doen en Álvarez en Kudus?”, zegt Heitinga. ,,Waarom zouden ze blijven? Wat kunnen we ze bieden? Ik denk dat we de zaken snel op orde moeten hebben. Ik kan ze geen duidelijkheid verschaffen. Technisch manager Gerry Hamstra is vertrokken. Nu gaan Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar daar over. ‘Boven’ moeten nu de juiste beslissingen worden genomen. Welke spelers komen er, welke spelers gaan er? Het is heel onrustig zo.”