John Heitinga woest na 'schandalig’ besluit arbitrage: ‘Op deze manier kun je geen prijzen winnen’

Ajax slaagde er vanmiddag niet in om van Go Ahead Eagles te winnen. In Deventer kwam de ploeg van John Heitinga niet verder dan een mager 0-0 gelijkspel . Heitinga was na afloop woest op een besluit van de arbitrage.

Ajax dacht in de eerste helft op voorsprong te komen, maar een ogenschijnlijk geldig doelpunt van Mohammed Kudus werd vanwege buitenspel afgekeurd. ,,Een schandalige beslissing’’, zei Heitinga na afloop tegen ESPN. ,,Op deze manier kun je geen prijzen winnen. Dit hebben we dit seizoen al vaker gezien, de beslissingen van de arbitrage vallen niet in ons voordeel uit.’’

Volgens Heitinga had Ajax de drie punten gepakt als de VAR het doelpunt had goedgekeurd. De grensrechter vlagde gedecideerd, terwijl achteraf misschien wel bleek dat Kudus niet buitenspel stond. De VAR kon vanwege het camerastandpunt in de Adelaarshorst geen lijntjes trekken. ,,Waarom steekt de grensrechter zijn vlag omhoog’’, vroeg Heitinga zich hardop af. ,,Laat de aanval doorlopen en vlag daarna pas, dat gebeurt in het topvoetbal altijd. Hier moet heel kritisch naar worden gekeken.’’

Reactie Dusan Tadic

,,Dat was een doelpunt en geen buitenspel", vindt aanvoerder Dusan Tadic. ,,Ik zag net een foto, het is gewoon een goal. Maar we moeten ons focussen op ons spel en dat moet beter. Maar het was een duidelijk doelpunt. Het was lastig om tegen Go Ahead te spelen. Ze speelden erg verdedigend en wilden gewoon geen goal tegen krijgen. Daarom was het voor ons belangrijk om het eerste doelpunt te maken. Dat die treffer dan niet telt, helpt niet mee.”

Over de titelstrijd is Tadic duidelijk. Het is nog niet gedaan, maar het ene puntje heeft niet veel geholpen. ,,Het wordt lastig. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken. We hebben het nu niet in eigen hand.”