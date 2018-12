John van ’t Schip ontslagen door PEC Zwolle na dramatisch jaar

PEC Zwolle verloor dit jaar liefst twintig competitieduels, meer dan iedere andere club. De Overijsselse eredivisionist wil nog voor het trainingskamp in het Spaanse Mijas een opvolger aanstellen. Aankomende vrijdag, uit bij VVV-Venlo, neemt assistent-trainer Gert Peter de Gunst de honneurs waar.



Van ’t Schip, bezig aan zijn tweede seizoen, was in Zwolle in het bezit van een aflopend contract. Hoewel voorzitter Adriaan Visser steevast heeft geroepen dat PEC pas in de winterstop gaat evalueren met de hoofdtrainer, is hij na de pijnlijke 5-0 nederlaag in Alkmaar toch van die gedachte afgestapt. In goed overleg met Van ‘t Schip zelf is vanmorgen besloten een einde te maken aan de samenwerking. De clubleiding van de degradatiekandidaat hoopt op die manier snel een schokeffect te creëren.