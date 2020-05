Jol over Rankovic: ‘We hebben met een strijder te maken, een kapitein’

Het contact was wat oppervlakkig, maar Martin Jol zag in Aleksandar Rankovic al langer een geschikte trainer van ADO. ,,Ik had het idee om hem eens naar Den Haag te halen, maar het moment is nu al daar”, zegt Martin Jol, die vanaf nu aan het hoofd van het technisch hart staat.

De 64-jarige Hagenaar ziet wat van zichzelf in de 41-jarige Serviër, die debuteert als trainer in de eredivisie. ,,Ik heb ook een achtergrond met trainers uit die contreien, ook met hem heb ik het idee met een strijder en kapitein te maken te hebben. We hebben er zo meer gehad in Den Haag: Aad de Mos, Maurice Steijn, Dick Advocaat en ook ikzelf. Ranko zou best weleens de volgende kunnen zijn.‘’

Alle druk komt niet op de schouders van Rankovic te liggen. Martin Jol gaat zich nadrukkelijker met het technisch beleid van ADO bemoeien. Zo komt de aanstelling van de assistent-trainers ook uit zijn koker: Richard Knopper en Rick Hoogendorp kent hij uit het Haagse, met Michele Santoni heeft hij eerder samengewerkt.

Volledig scherm Aleksandar Rankovic als aanvoerder van ADO in 2009. © Evert-Jan Daniels

,,Met deze vier gasten weet ik dat ze bezig zijn met wat ik zelf ook altijd had: jonge gasten ontwikkelen. Dat is nodig ook, want er moet nieuwe energie komen zodat de mensen hier weer op de banken staan.”

Aan Rankovic de taak om straks een sterker elftal te formeren dan ADO afgelopen seizoen had. De nummer 17 van de eredivisie ontsnapte en daar is de van Sparta – waar hij als assistent van Henk Fraser was - overgekomen trainer zich van bewust. ,,Het gaat niet makkelijk worden om hele club op de rit te krijgen, maar daar streven we wel naar.”