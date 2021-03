Jong Ajax blameert zich in eigen huis tegen hekkensluiter FC Den Bosch

Het duivelse dilemma dat Gyrano Kerk heet: wat is er nog over van de Utrechtse cash cow?

15:32 Zijn valpartij leverde FC Utrecht een penalty én drie punten op tegen RKC. Toch worstelde Gyrano Kerk (25) met zichzelf in Waalwijk, zoals zo vaak dit seizoen. Wat is er nog over van wat de cash cow van FC Utrecht had moeten worden?