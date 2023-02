Jong Ajax houdt koploper PEC Zwolle met basisklant Brian Brobbey op gelijkspel, zege Willem II

Voetbalpod­cast | 'PSV mag die voorsprong niet weggeven in een topwed­strijd’

Wederom een onbesliste topper in de eredivisie, maar wie was daar het meest content mee? Is Armando Obispo wel geschikt voor de top? Heeft John Heitinga echt zo snel het lek boven bij Ajax? Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

6:06