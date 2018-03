Jong Ajax verzuimt afstand te nemen van NEC

Jong Ajax had een gaatje van drie punten kunnen slaan met NEC. De Ajacieden verloren echter op de Toekomst met 0-1 van Jong AZ. NEC neemt daarom op doelsaldo weer de koppositie over in de Jupiler League.

De enige goal van de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong AZ viel in de 77ste minuut en kwam op naam van Tijani Reijnders. Voor Jong AZ betekende het de tweede overwinning op rij, voor het Jong Ajax van coach Michael Reiziger betekent het dat de de ploeg de koppositie in de Jupiler League weer kwijt is aan NEC. Fortuna Sittard, dat vrijdag met 3-2 won van Cambuur, volgt op twee punten van de Amsterdammers.

Het duel op De Toekomst kende weinig doelkansen. Mateo Cassierra schoot voor rust enkele keren van afstand op doel. Ook in de tweede helft kwamen beide ploegen nauwelijks tot uitgespeelde kansen, totdat Tijjani Reijnders een counter van Jong AZ succesvol afrondde. Ajax drong in de slotfase aan via Zian Flemming en Cassierra, maar kwam niet tot scoren. Grote pechvogel was Vincent Regeling van Jong AZ. De twintigjarige verdediger stond net anderhalve minuut in het veld, toen hij een zware knieblessure opliep. Hij moest met brancard van het veld.