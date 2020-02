Jong FC Utrecht laat onthutsend Jong Ajax alle hoeken van Zoudenbalch zien

Voor Jong Utrecht scoorden Odysseus Velanas, Tommy St. Jago, Jonas Arweiler, Hicham Acheffay, Justin Lonwijk en Jeredy Hilterman. Voor Jong Ajax deed de Deen Victor Jensen bij 4-0 iets terug. In de tachtigste minuut kreeg Christopher Mamengi (Jong FC Utrecht), waarna Jong Ajax (eigen doelpunt van St. Jago) en Jong FC Utrecht (Velanas) allebei nog één keer scoorden.



Van de achtervolgers van koploper Cambuur deed alleen De Graafschap goede zaken. De Superboeren hadden daar wel een Houdini-ontsnapping voor nodig. In de 89ste minuut stond het nog 2-1 voor Jong PSV, maar de ploeg van Mike Snoei ontsnapte miraculeus door goals van Ralf Seuntjens en Branco van den Boomen. FC Volendam liet in de slotminuut een zege uit de vingers glippen. De ploeg van Wim Jonk speelde gelijk in de derby van Noord-Holland in Wijdewormer tegen Jong AZ. Nick Doodeman zorgde voor het doelpunt voor FC Volendam, dat zich de kaas van het brood liet eten in de slotfase slotminuut door een goal van Ferdy Druijf (1-1).