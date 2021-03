Jong Oranje bijt zich stuk op Roemenen en begint matig aan EK

Van die droomstart kon Jong Oranje alleen nauwelijks genieten, want de Roemenen kwamen een paar minuten later, bij het volgende dode spelmoment al langszij. Ludovit Reis, de Marten de Roon van Jong Oranje, verloor de bal, waarna Schuurs corrigeerde en Andrei Ciobanu geen variant nodig had door de toegekende vrije trap op oogstrelende wijze de bovenhoek in te schilderen. De aanvallende middenvelder gleed vervolgens aan de zijlijn in de armen van voormalig Juventus- en Chelsea-spits Adrian Mutu.