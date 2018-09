Jong Oranje, eeuwig zorgenkindje: 'Er is genoeg talent'

Door Nik Kok en Sjoerd Mossou



Zo goed als zeker mist Jong Oranje opnieuw een EK, deze keer onder de nieuwe bondscoach Erwin van de Looi, na de pijnlijke nederlaag tegen Schotland van maandagavond. In de laatste twee decennia kende de nationale beloftenploeg alleen onder Foppe de Haan succes, terwijl Cor Pot in 2013 de halve finale van het EK haalde. In alle overige periodes sinds 1998: heel veel bondscoaches, heel veel teleurstelling.