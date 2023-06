Jong Oranje wacht EK-clash met Portugal: ‘Cruciaal, bij verlies is het misschien over’

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi beschouwt de tweede groepswedstrijd op het EK in Georgië tegen Portugal, vrijdagavond om 20.00 uur als ‘cruciaal’ voor beide ploegen. De zwakke punten van de opponent? ,,Het lijkt me niet dat ik die al moet delen”, grapte verdediger Micky van de Ven op de persconferentie.

De Nederlandse beloften trapten het EK in Tbilisi af met een vermakelijke 0-0 tegen Jong België. Elders in de hoofdstad vond een daverende verrassing plaats: gastland Georgië was met 2-0 te sterk voor Portugal, dat twee jaar geleden nog in de finale stond.

Daardoor kunnen beide landen zich amper nog een nederlaag permitteren, weet Van de Looi: ,,Ik denk dat deze wedstrijd voor beide teams cruciaal is. Bij verlies is het misschien wel over. Wij kennen de Portugezen ook van de kwalificatiereeks van twee jaar geleden. Tegen Georgië was het niet goed, maar we weten dat ze veel beter kunnen en dat we ze absoluut niet mogen onderschatten.”

Of de bondscoach dat met dezelfde basisploeg gaat doen, valt te bezien. Van de Looi stipte de fysieke gesteldheid van een handvol spelers die het afgelopen seizoen - door een reserverol of blessures - minder speelden, als reden aan voor het verval in het openingsduel. Tegen de Belgen kwam Jong Oranje voor rust sterk voor de dag, maar ontsnapte het na rust, toen meerdere spelers ook met krampverschijnselen kampten, dankzij keeper Bart Verbruggen.

Volledig scherm Bondscoach Erwin van de Looi. © ANP

,,We gaan zo trainen. Dan gaan we naar de fitheid kijken en het ook neerzetten. Ik heb de jongens de voorbije dagen natuurlijk al gezien. Niet één speler zal dadelijk zeggen dat hij vermoeid is. Iedereen wil graag beginnen en kijkt uit naar volgende wedstrijd. Ik denk ook dat de meesten goed hersteld zijn”, aldus Van de Looi.

Van de Ven

Wie sowieso zal spelen, is Micky van de Ven. De vice-captain van Jong Oranje miste afgelopen seizoen slechts één duel van Wolfsburg door een schorsing. De overige 33 Bundesliga-wedstrijden maakte de mandekker van begin tot eind vol.

Van de Ven weet dat Jong Oranje extra gewaarschuwd is door de verrassende nederlaag van Jong Portugal. ,,Zij voelen een beetje druk, want ze hebben de drie punten hard nodig. Het is een sterke ploeg, met veel kwaliteit aan de bal en die goed samenspeelt. Hun zwakke punten? Het lijkt me niet dat ik die hier alvast moet delen met de buitenwacht, maar we hebben ze geanalyseerd en hopen daar wel van te profiteren.”

In eerdere voetbalkrakers tussen beide landen ging het er vaak stevig aan toe. Van de Looi denkt het in de aard van de Portugezen zit om af en toe ook met gemeen spel te proberen de punten over de streep te trekken. ,,Ik verwacht dat morgen ook. En dat hoort er ook bij. Het is hun eigen cultuur. Ze zijn er ook groot mee geworden en hebben er uitstekende prestaties mee gehaald. Bovendien koppelen ze het aan goed voetbal.”

,,Wij zijn daar iets anders in, niet zo goed in ook”, vervolgt Van de Looi. ,,Wij focussen ons meer op het voetbal. Wij hebben geen naïeve spelersgroep. Als ik alleen al kijk naar deze jongen naast me (Van de Ven) die bijna alles in de Bundesliga heeft gespeeld, zo hebben we veel spelers die in het buitenland wijzer zijn geworden. Ik ben daar wel benieuwd naar en heb er ook vertrouwen in dat we ons daar - indien nodig - tegen kunnen wapenen.”