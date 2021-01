Jong PSV in Eindhoven onderuit tegen Jong Ajax

SamenvattingJong PSV heeft vanavond de beloftentopper in de Keuken Kampioen Divisie verloren. Na de eerdere zege van de Eindhovense club dit seizoen in Amsterdam was het talententeam van Ajax nu de winnaar: 1-2. In september kreeg Jong PSV misschien wel wat te veel en nu was Jong Ajax de gelukkigste formatie.