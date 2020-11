Jong PSV peurt puntje uit duel met beloften van FC Utrecht

De beloften van FC Utrecht hadden vaak de overhand en zeker na rust was de ploeg uit de Domstad veel op de helft van PSV te vinden. Dat leidde ook tot een aantal kansen, waarbij FC Utrecht niet effectief was en verzuimde te scoren. Ook door een portie pech lukte dat niet: Justin Lonwijk (voorheen actief bij Jong PSV) raakte bijvoorbeeld de lat. Alleen voor rust had de ploeg van coach Ab Plugboer Maxime Delanghe weten te verschalken, via een van richting veranderde inzet van Djevencio van der Kunst. Delanghe was in het verloop van de wedstrijd nog een paar keer belangrijk voor PSV en redde een punt.

Dadendrang

Jong PSV kon behoudens een aantal counters en een iets betere slotfase weinig tegenover de Utrechtse dadendrang zetten. Uit een van de tegenstoten van PSV werd gescoord, door de 18-jarige Mathijs Tielemans. Hij pikte een afvallende bal op en werkte die over de Utrechtse keeper Eric Dirk Oelschlägel. Daarna kwam Jong PSV even wat beter in de wedstrijd en had de ploeg pech dat scheidsrechter Sam Dröge een potentiële kans uit een counter affloot voor een blessurebehandeling van een speler van de tegenstander.



In de eindfase werd Jong PSV nog wel een paar keer gevaarlijk, door toedoen van invaller Yorbe Vertessen. Zo schoot Kristófer Kristinsson nog een keer over. Daarnaast was Fodé Fofana in de slotseconde nog dicht bij een treffer.