'Jonge Leeuwinnen' in kwartfinale WK onderuit tegen Engeland

Victoria Pelova, de 19-jarige speelster van ADO Den Haag, bezorgde de Jonge Leeuwinnen nog wel een vliegende start in het Stade de la Rabine, waar ze eerder nog wonnen van Nieuw-Zeeland en Ghana. In de twaalfde minuut schoot ze Oranje op een 0-1 voorsprong.



Die voorsprong verscheen echter na acht minuten alweer als sneeuw voor de zon. Georgia Stanway had slechts een tijdsbestek van drie minuten nodig om de Engelse achterstand om te buigen in een voorsprong. De speelster van Manchester City was tweemaal trefzeker: 2-1.



Die tussenstand bleek niet alleen de ruststand, maar ook de eindstand. Daarmee eindigt het debuut van de Jonge Leeuwinnen op een mondiale eindronde in de kwartfinale. Engeland neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en Japan.