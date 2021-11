Jonge Vitesse-fans mogen gratis naar wedstrijd na wangedrag met vuurwerk Utrecht-supporters

Vitesse werd in 2019 nog familieclub van het jaar in het Nederlandse profvoetbal. De club is geschokt door de excessen van zondag bij de wedstrijd tegen FC Utrecht (2-1). Bij een vooraf geplande actie van de supporters van FC Utrecht werd zwaar vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. Verschillende vuurpijlen belandden ook in aangrenzende vakken. Daar zaten veel kinderen met hun ouders. Zij schrokken enorm en families verlieten het stadion.

,,Een bezoek aan een thuiswedstrijd van Vitesse moet altijd een geel-zwart voetbalfeest zijn”, zo meldt Vitesse nu. ,,Het duel met FC Utrecht verliep afgelopen zondag echter niet zoals we het allemaal zo graag willen zien.”

Quote Wij snappen dat veel supporters zondag even van slag waren door het incident en hopen vanzelf­spre­kend dat het goed gaat met iedereen verklaring Vitesse

Kleine groep verpest het

Voor menigeen bij Vitesse overschaduwden de uitwassen de fraaie zege. ,,Het spel was goed, de doelpunten waren mooi, de sfeer op de thuisvakken was gezellig en de uitslag was top”, schrijft de club. ,,Maar omdat er vanuit het uitvak veel vuurwerk naar het veld en andere tribunes gegooid werd, zat de schrik er bij ons allen flink in. Een kleine groep ‘supporters’ heeft het verpest voor een veel grotere groep supporters.”

Vitesse wil daarom supporters compenseren. ,,Wij snappen dat veel supporters zondag even van slag waren door het incident en hopen vanzelfsprekend dat het goed gaat met iedereen”, verklaart de eredivisionist. ,,Omdat we deze jonge Vitessenaren binnenkort weer willen laten zien hoe leuk het ook bij Vitesse kan zijn, bieden we alle aanwezigen van onder de 16 jaar een gratis wedstrijdbezoek aan.”

Volledig scherm © ANP

Vriendje of vriendinnetje meenemen

Vitesse stelt voor de gelegenheid vouchers beschikbaar. Zo kan kosteloos een toegangskaart worden besteld voor de eredivisiewedstrijd tegen AZ (zondag 28 november, 20.00 uur) of het bekerduel met Sparta Rotterdam (datum nog niet bekend, maar waarschijnlijk op woensdag 15 december). ,,Als de jonge supporters seizoenkaarthouders zijn, kunnen ze een vriendje of vriendinnetje meenemen naar AZ of zelf kiezen voor de bekerwedstrijd tegen Sparta. Hoe meer supporters van deze actie gebruik maken, hoe leuker wij het vinden.”

Na de wedstrijd sprak de leiding van FC Utrecht al schande van de supportersactie. ,,De club gaat harde straffen opleggen aan de raddraaiers”, meldde de leiding zondag al op de website.

Volledig scherm De ME staat voor het uitvak in GelreDome. © ANP

Tegenovergestelde van steunen

„Wij vinden het schandalig dat er massaal vuurwerk gegooid is in de richting van het veld, daar waar mensen zaten en spelers stonden”, verklaarde algemeen directeur Thijs van Es van Utrecht. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat. Dit is het tegenovergestelde van het steunen van het team en onze club.”

„Alles staat op beeld, wij hebben de beelden inmiddels al ontvangen van onze collega’s van Vitesse en gaan harde straffen opleggen aan de verantwoordelijken. Vanuit onze club willen we onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak, die zich supporter wil noemen van onze club.”

Ook na de wedstrijd heerste er onrust rond GelreDome. Supporters van Vitesse zochten na het duel de confrontatie met fans van Utrecht. De ME moest zondagavond charges uitvoeren rond het stadion.

Volledig scherm Een groot aantal politie-agenten buiten GelreDome, na de wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht. © Persbureau Heitink