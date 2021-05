‘Jongeren zijn massaal met voetbal bezig, maar ánders’

Bravoure is terug bij FC Utrecht-spits Gyrano Kerk: ‘Het was een kwestie van tijd’

2 mei Gyrano Kerk stond lange tijd symbool voor het worstelende FC Utrecht, evenzogoed is hij nu één van de gezichten van het FC Utrecht dat over 2021 tot de topploegen van de eredivisie behoort. Met een koelbloedig spitsendoelpunt was Kerk beslissend in een matig duel met Willem II (3-2). ,,Mijn familie, de spelers en de staf hebben me geholpen om weer de persoon te worden die ik ben op het veld.”