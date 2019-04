Jonk trots op terugkeer bij FC Volendam: ‘Hier liggen mijn roots’

,,Ik heb hier mijn roots liggen. Ik heb ooit tegen een vriend van mij gezegd: er komt een dag dat ik hier trainer zal zijn. Nu is het zo ver’', aldus Jonk, die sinds het najaar van 2015 zonder club zat nadat hij wegens grote onenigheid over de werkwijze en de invulling van het zogenoemde ‘technisch hart’ moest vertrekken als hoofd opleidingen bij Ajax.



Jonk heeft een lang verleden bij FC Volendam. Hij speelde er in de jeugd en het eerste elftal, toen Ajax hem in 1988 wegplukte. Na een lange carrière, die hem als speler ook langs Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday én Oranje voerde (49 interlands), was Jonk tussen 2004 en 2007 ook bestuurslid technische zaken bij Volendam.



Volendam staat momenteel zestiende in de Keuken Kampioen Divisie en loopt de play-offs om promotie hoogstwaarschijnlijk mis. De ploeg heeft al bijna twee maanden niet meer gewonnen. De clubleiding gaf eerder aan dat het vertrek van De Koning niets te maken heeft met de tegenvallende resultaten. Het zou vooraf al de bedoeling zijn geweest dat de oefenmeester maar één seizoen zou blijven.



De club uit de eerste divisie maakte verder bekend dat Jasper van Leeuwen als technisch directeur aan de slag gaat en Tom Tol als operationeel directeur. Keje Molenaar wordt directeur externe betrekkingen.