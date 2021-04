Jonkies Ajax genieten van bekerzege: ‘Dit had ik niet durven dromen’

Voor Devyne Rensch was de zege een droom die uitkwam. ,,Hier ben ik altijd hard voor blijven werken’’, aldus de rechtsback. Als achttienjarige je eerste prijs pakken met Ajax 1, dat is echt lekker. ,,Ik had niet durven dromen dat het op deze leeftijd al zou gebeuren.” Rensch en zijn ploeggenoten spoelden daarmee de zure nasmaak na de uitschakeling in de Europa League weg. ,,Dat was balen omdat we de betere ploeg waren, maar al snel ging de focus op de finale. Vanavond gaan we wel even uit ons dak, ja”, lachte de jonge verdediger.