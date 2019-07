Jordania krijgt géén toestemming voor overname FC Den Bosch

De uitspraak van de beroepscommissie is bindend. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk. Kakhi Jordania kan op persoonlijke titel een bodemprocedure starten bij de burgerrechter. Of hij dit ook daadwerkelijk gaat doen, is bij FC Den Bosch op dit moment niet bekend.

,,De opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is, is voelbaar. Maar de teleurstelling over de beslissing overheerst. Het proces hield de laatste maanden iedereen gegijzeld. Door het uitblijven van een beslissing over het verkooptraject en het schimmenspel dat volgde met onderzoek na onderzoek, zijn club en supporters in een vacuüm terecht gekomen. Het was een hele moeilijke periode”, zegt Jan-Hein Schouten, voorzitter van de raad van commissarissen van FC Den Bosch.