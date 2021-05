Jordens Peters stopt per direct: ‘Het lichaam zegt nee’

De in Berlicum opgegroeide Peters belandde in zijn tiende in de jeugdopleiding van FC Den Bosch, waar hij in 2005/06 debuteerde in het eerste elftal. Een seizoen later werd hij basisspeler, waarna hij uitgroeide tot aanvoerder en boegbeeld. In 2012 stapte hij gratis over naar Willem II, en dat was een saillante transfer. Net als FC Den Bosch-ploeggenoot Kees van Buuren bereikte Peters ruim voor het einde van het seizoen een akkoord met de Tilburgers. Toen beide ploegen elkaar vervolgens troffen in de finale van de play-offs om promotie, bleven Van Buuren en Peters (vanwege de precaire situatie) aan de kant in de door Willem II gewonnen finaleduels.