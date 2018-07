Jordy Clasie keert terug in de Kuip

Clasie is bij Feyenoord de vervanger van de naar Saoedi-Arabië vertrokken Karim El Ahmadi. Onlangs deden Robin van Persie en Steven Berghuis al een oproep aan de clubleiding om Clasie te halen. Ook op directieniveau was een terugkeer van de Haarlemmer al maanden thema van gesprek. Morgen meldt hij zich.



Afgelopen seizoen, als huurspeler van Club Brugge, speelde hij slechts 937 minuten in zeventien duels. In de twee voorgaande seizoenen voor zijn eigenlijke club Southampton kwam Clasie mede door blessures evenmin vaak in actie. In zijn eerste seizoen 1551 minuten in 22 duels. Het jaar daarna 1026 minuten in zestien wedstrijden. Het aantal hele wedstrijden in die jaren? Respectievelijk vier, drie, vier.