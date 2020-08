Jørgensen maakt weer indruk bij Feyenoord, maar hoe lang blijft hij heel?

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat vindt Nicolai Jørgensen een complete spits, maar veel plezier van de 29-jarige Deen heeft de trainer van Feyenoord nog niet gehad. Toen Advocaat voor het eerst op de bank zat bij Feyenoord, in Venlo tegen VVV, maakte de Scandinaviër een doelpunt. Toen de Rotterdammers zaterdag in Duisburg op het veld stonden tegen Borussia Dortmund, was dat exact 294 dagen geleden. Tussendoor had Jørgensen als doelpuntenmaker nog slechts eenmaal een teken van leven gegeven. In januari in Marbella in een oefenpartij scoorde hij eenmaal. De tegenstander? Borussia Dortmund.