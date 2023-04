José Mourinho lovend over Feyenoord: ‘Sterkste ploeg van Nederland, een geweldig team’

Mourinho doelde op een uitduel met Manchester United in Rotterdam. Tonny Vilhena maakte bijna zeven jaar geleden het enige doelpunt van die groepswedstrijd in de Europa League (1-0). Het bestuur van Feyenoord was destijds zo bang voor ongeregeldheden dat De Kuip slechts voor de helft gevuld was.

José Mourinho is nederig

Mourinho toonde zich nederig ten opzichte van Feyenoord: ,,Feyenoord is de sterkste ploeg van Nederland en ze zijn over een paar weken kampioen. Wij zijn daarentegen niet de sterkste club van Italië en ook niet de sterkste club in de Europa League, hoewel we die wel kunnen winnen. We spelen gebalanceerd en we zullen spelen met het team waarvan ik denk dat we het beste resultaat kunnen halen", aldus Mourinho, die niet meer naar de Conference League-finale van vorig jaar kijkt.

,,Het lijkt erop dat die finale voor jullie (journalisten, red.) en voor Feyenoord iets permanents is, maar het enige wat voor mij permanent is, is de beker die ik elke dag zie", aldus Mourinho. ,,Ik herinner me natuurlijk dat we tegen Feyenoord speelden, maar verder niet. AS Roma is een nederige ploeg met een nederige coach. Feyenoord is een uitstekend team, zwakke punten zijn moeilijk te vinden. Ze scoren veel in Nederland, wat heel bijzonder is, en ze hebben goede spelers in een agressief team. Al met al is Feyenoord een geweldig team en dat ze bijna kampioen zijn, zal ze extra motivatie geven.”