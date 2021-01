Jubilaris Van Polen schlemiel na rode kaart: ‘Had ik 'm maar een stomp op z'n smoel gegeven’

Spektakel­stuk onbeslist: FC Utrecht extreem laat naast PEC Zwolle

30 januari Na drie zeges op rij leek FC Utrecht in eigen huis te gaan verliezen van PEC Zwolle, maar Hidde ter Avest voorkwam een thuisnederlaag. In de 96ste minuut, kort nadat jubilaris Bram van Polen een rode kaart had gekregen, knikte hij de 3-3 eindstand op prachtige wijze binnen.