Juist de interesse in spelers van Feyenoord maakt nederlaag tegen AS Roma extra wrang

Door Mikos Gouka



Tirana is dus uiteindelijk niet het bedevaartsoord geworden waar de aanhang van Feyenoord de komende jaren met regelmaat nog eens neerstrijkt om zoete herinneringen op te halen aan die zwoele avond in mei 2022 en de glorieuze zege in gedachten nog eens te beleven. Nee, de hoofdstad van Albanië gaat voor de Rotterdammers de boeken in als de plek van een gemiste kans. Na de schitterende reeks wedstrijden, negen kriskras door Europa én negen in de eigen Kuip, viel duel 19, het klapstuk, woensdag behoorlijk uit de toon.