Kaká en Deschamps verzorgen WK-loting Leeuwinnen

De loting in het futuristische muziekcentrum La Seine Musical in de Franse hoofdstad Parijs begint op 8 december om 18.00 uur. De presentatie is in handen van de Franse sportjournalist Denis Brogniart en Amanda Davies, een Engelse tv-presentatrice van CNN. Twee oud-voetballers, de Britse Alex Scott en de Fransman Louis Saha, hebben de leiding over de loting. Ze krijgen assistentie van de prominenten Deschamps, Kaká, Mia Hamm, Michael Essien, Aya Miyama, Steffi Jones en de Franse paralympische skiester Marie Bochet.



Het WK is van 7 juni tot en met 7 juli en wordt gespeeld in negen Franse steden: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Parijs, Reims, Rennes en Valenciennes.