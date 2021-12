Kameroen met Onana naar Afrika Cup, Marokko laat Mazraoui thuis

Onana speelde recent voor Ajax alleen een duel met Besiktas in de Champions League en een bekerwedstrijd tegen Barendrecht. Zijn schorsing liep begin november na negen maanden af. De doelman maakte een kleine twee weken later al zijn rentree in de nationale ploeg tijdens een duel met Malawi. De Afrika Cup begint op 9 januari. De finale staat voor 6 februari op het programma. Kameroen is gastheer van het evenement dat met een jaar werd uitgesteld vanwege corona .

Marokko

Marokko speelt in de groepsfase tegen Ghana, de Comoren en Gabon. ,,Als je jong bent, is het een van je dromen om voor je land uit te komen op grote toernooien”, zegt Aboukhlal. ,,En dat is de Afrika Cup natuurlijk voor Marokko. Ik ben hier heel blij mee.”

De aanvaller, die bij AZ voornamelijk invaller is, debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg en zat sindsdien vrijwel altijd bij de selectie. ,,Ik hoopte dus dat ik er nu ook bij zou zitten en dat is gelukkig gelukt. Ik denk dat we heel ver kunnen komen. We hebben in de kwalificatie voor het WK alles gewonnen. We maken veel goals en krijgen er weinig tegen. We hebben een goed team. Hopelijk kunnen we dat waarmaken op de Afrika Cup.”