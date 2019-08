Kamphuis leidt uitduel Feyenoord, Gözübüyük naar Amsterdam

Feyenoord staat na het gelijkspel (1-1) in eigen huis tegen Sparta aankomend weekend voor het lastige uitduel met medekoploper SC Heerenveen. Jochem Kamphuis leidt de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion.



Ajax en PSV spelen hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Ajax ontvangt FC Emmen en die wedstrijd staat onder leiding van Gözübüyük. PSV speelt in Eindhoven tegen ADO Den Haag en die wedstrijd wordt gefloten door Makkelie.



AZ, samen met SC Heerenveen koploper van de eredivisie, speelt de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Die wedstrijd wordt in goede banen geleid door Allard Lindhout. Bekijk het volledige overzicht hieronder.