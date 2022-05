Kampioen of geen kampioen: Ajax ontvangt deze Super Sunday hoe dan ook geen schaal

Ajax speelt morgen om 14.30 uur tegen AZ en is afhankelijk van wat er later op de dag gebeurt bij het duel van concurrent PSV. De nummer 2 trapt op deze zogenoemde Super Sunday om 16.45 uur af op bezoek bij Feyenoord.



Aanvankelijk zou PSV vóór Ajax spelen. In dat geval was een uitreiking van de schaal op het veld aan Ajax-aanvoerder Dusan Tadic wel mogelijk geweest. De KNVB draaide de topduels om na een verzoek van Feyenoord, dat iets langer rust wilde, omdat de Rotterdammers donderdagavond nog in actie kwamen in de Conference League in Marseille.