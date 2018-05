Kan Almere na Roda ook afrekenen met De Graafschap?

De Graafschap wil donderdagavond (20.45 uur) in het heenduel van de finaleronde in de play-offs bij Almere City FC een goede uitgangspositie creëren voor de return, zondag op De Vijverberg. ,,We gaan vol voor de overwinning'', stelde trainer Henk de Jong woensdag na de afsluitende training.



,,We gaan niet op een resultaat spelen. Ik vind dat we nog niet zo ver zijn dat we even kunnen roepen dat we op 1-1 of 2-2 gokken. We gaan er alles aan doen om zondag met een voorsprong aan de return te beginnen.''



De Jong hulde zich in nevelen over de opstelling voor het uitduel in Almere, maar de kans is groot dat hij vasthoudt aan de basisploeg die zondag in een spektakelstuk met 4-2 van Telstar won. Aanvoerder Sven Nieuwpoort, terug van een schorsing, lijkt daardoor op de bank te beginnen.



De Graafschap begint als favoriet aan de finaleronde. De Superboeren eindigden in de eerste divisie op de vierde plek, Almere City was de nummer negen. ,,Maar de verschillen zijn klein'', meende De Jong. ,,Almere heeft een prima ploeg, ze hebben niet voor niets Roda JC uitgeschakeld.''



De Friese coach benadrukte dat zijn ploeg vooral ook moet genieten van de finaleduels. ,,Het is toch niet normaal wat er allemaal gebeurt bij deze club? Toen we maandag op de club kwamen, stonden er lange rijen voor het stadion. Het leeft enorm.''