Kan De Boer bij Oranje ‘Lijn-Koeman’ doortrekken?

De KNVB is met Frank de Boer in gesprek om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De 50-jarige trainer is vrij en stelde zichzelf onlangs al beschikbaar. De bond wil in principe een opvolger van Ronald Koeman tot en met het WK van 2022.

De KNVB sprak gisteren een eerste keer oriënterend met Frank de Boer. De afspraak voor een inhoudelijk vervolggesprek is gemaakt. De bondsdirecteuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma hadden de 112-voudig international op een shortlist van kandidaten staan voor de vacature van Koeman. Eerder werden Frank Rijkaard en Peter Bosz al gepolst. Rijkaard stapte jaren geleden uit het voetbal en heeft geen ambitie om terug te keren als coach. Bosz is op dit moment niet beschikbaar, omdat hij nog vastligt in een meerjarig lucratief contract bij Bayer Leverkusen. Bosz was ook in 2017 kandidaat-bondscoach, maar bleef toen bij Borussia Dortmund, waar hij net begonnen was.

Frank de Boer.

Nee (66%) De Boer is wel vrij. En happig op de klus. Hij vertelde zondag bij FOX Sports dat hij het een hele eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. ,,Naast minister-president is het misschien wel de belangrijkste functie van Nederland,’’ stelde hij, om eraan toe te voegen dat hij vanuit Zeist nog niet was benaderd.

Dat gebeurde gisteren dus. Op korte termijn vergadert eerst de raad van commissarissen van de KNVB over de stand van zaken in het bondscoach-dossier. Waarschijnlijk dus op zijn vroegst komende week wordt nog meer duidelijk. De directie van de KNVB wil graag voor de volgende interlandperiode in oktober de nieuwe coach presenteren. Oranje speelt volgende maand drie interlands. Op 7 oktober een oefenduel in Amsterdam met Mexico. En daarna op 11 en 14 oktober het derde en vierde pouleduel in de Nations League. Het gaat om twee uitwedstrijden tegen respectievelijk Bosnië-Herzegovina en Italië.

De 50-jarige De Boer heeft een aantal turbulente jaren in het trainersvak achter de rug. Hij maakte aanvankelijk naam als coach bij Ajax, met vier landstitels tussen 2011 en 2014. Hij werkte in die periode met veelal Nederlandse spelers en met Hennie Spijkerman, een type coach die je zou kunnen vergelijken met Dwight Lodeweges. Lodeweges assisteerde Koeman de afgelopen jaren bij Oranje en is populair bij de spelers van het Nederlands elftal. Hij was bondscoach ad-interim tijdens de recente interlands tegen Polen en Italië in de Nations League en kan onder De Boer weer terugkeren in zijn eerdere rol.

Frank de Boer werkte bij Ajax samen met Hennie Spijkerman, een type Dwight Lodeweges.

Na zijn vertrek bij Ajax was De Boer niet succesvol meer. Bij Internazionale in de Serie A en bij Crystal Palace in de Premier League werd hij al snel ontslagen. Hij werkte in het buitenland met oudere en meer diverse selecties. De Boer moest eind juli ook vroegtijdig vertrekken bij zijn derde buitenlandse club, het Amerikaanse Atlanta United. De voorzitter van de topclub uit de Major League Soccer gaf als reden voor het ontslag ‘een gebrek aan plezier en aanvallend voetbal.’ Zonder De Boer presteert Atlanta overigens niet beter. Sinds zijn vertrek werd pas één keer in zes competitieduels gewonnen en na 11 speelrondes staat de club tiende.

De Boer zal bij Oranje een ‘klik’ moeten krijgen met een selectie die bij de KNVB heeft aangegeven door te willen op de ‘Lijn-Koeman’. De directie besprak met de spelersraad wat goed liep de afgelopen 2,5 jaar en wat zij prettig vonden in de aanpak van de staf. De spelers onder leiding van aanvoerder Virgil van Dijk voelden onder Koeman ‘veel eigen verantwoordelijkheid’. De laatste interland tegen een toptegenstander als Italië verliep op dat vlak wel teleurstellend. De Azzurri stelden Oranje voor een hoop problemen die de spelers in het veld niet opgelost kregen. ,,We dachten zelf ook dat we daarin verder waren’’, zei middenvelder Marten de Roon.

Dwight Lodeweges ziet Oranje verliezen van Italië.

Het wierp de vraag op of de KNVB nu niet moest inzetten op een gerenommeerde topcoach, één die duidelijk sturing geeft, in elk geval tot en met het komende EK, een prestigeproject met ook drie pouleduels in Nederland. In dat segment van trainers meldde Louis van Gaal al voor ‘Italië’ dat hij ‘bereid was na te denken over Oranje als de KNVB hem zou benaderen’. Van Gaal is echter niet benaderd door de KNVB-top. Ook met coaches als Henk ten Cate en Bert van Marwijk heeft de bond geen contact gelegd.

Met Frank de Boer werkten slechts enkele van de huidige internationals al samen op het hoogste niveau, onder wie Daley Blind en Jasper Cillessen bij Ajax en Ryan Babel bij Oranje. De Boer maakte als staflid namelijk zelf één eindtoernooi mee, het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Daar was hij samen met Phillip Cocu assistent van bondscoach Van Marwijk. Babel was toen selectielid.