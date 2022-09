Kan Oranje blamage voorkomen? Leeuwinnen moeten vanavond winnen om WK te halen

Oranje en de WK-kwalificatie: dat was een paar jaar geleden ook al niet zo’n gelukkig huwelijk. Onder bondscoach Sarina Wiegman moesten achtereenvolgens Denemarken en Zwitserland opzijgezet worden in de play-offs om een WK-ticket te bemachtigen. Oranje haalde uiteindelijk – en laat dat een mentaal steuntje zijn voor vanavond – het maximale uit het toernooi met een plek in de finale in 2019. De EK-kwalificatie die daarna volgde, was wél subliem met dertig punten uit tien wedstrijden.