Kantelt machtsverhouding tussen Ajax en Feyenoord? ‘Wonder als ze het in Amsterdam snel op orde hebben’

‘Meer dan ooit is de trainer het belangrijk­ste in de voetbalor­ga­ni­sa­tie’

De halve finales om de KNVB-beker staan op het programma. Te beginnen in Spakenburg met Spakenburg-PSV, gevolgd door Feyenoord-Ajax op woensdagavond. In Eindhoven nemen ze de wedstrijd van vanavond zeer serieus. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.