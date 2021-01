Kappersbond: ‘haar voetbalprofs schrijnend en schandalig’

De strenge lockdown, waaronder Nederland gebukt gaat, lijkt voorbij te gaan aan de profvoetballers. In elk geval wat betreft hun kapsels. Of het nu bij Ajax is, bij Feyenoord of PSV; voetballers lopen erbij alsof ze af moeten dansen. Dat wil zeggen: Tip top gesoigneerd, kort opgeschoren koppies en nu en dan een modern kleurtje in de lokken gespoten. ,,Schrijnend en schandalig”, zegt Gonny Eussen namens kappersbond ANKO. ,,De profvoetballers geven een compleet verkeerd signaal af.”