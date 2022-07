‘Kattenmeppâh’ Tom Beugelsdijk is de hedendaagse John de Wolf bij Helmond Sport: ‘Ik ga hier slopen’

Nee, ook in Helmond kan Tom Beugelsdijk niet onopgemerkt over de straat. Toen hij donderdag in het Elkerliek werd gekeurd, stuurde de medewerker van het snoepwinkeltje in het ziekenhuis al snel een berichtje naar hoofd scouting Eric Clijnk. Of het al rond was? De markante verdediger is sinds zijn doorbraak bij ADO een cultfiguur in de voetballerij geworden, zeker nadat Omroep West hem ooit voor de camera ‘rooie’ noemde en hij vervolgens ‘Rustaaagh’ riep. ,,Ik heb nu weinig meegekregen van de gekte. Het is alleen maar mooi dat ze me volgen toch?”