Keepersproblemen bij Ajax, Feyenoord en PSV: ‘In top gaat het niet om de ballen die je tegenhoudt’

met video Film Louis van Gaal in première: ‘Zoals je een elftal moet managen, moet je deze ziekte managen’

In de film Louis over het leven en werk van Louis van Gaal praat de hoofdpersoon zoals verwacht niet om zijn ziekte heen. Maar melodramatisch of vet aangezet wordt het nergens als de prostaatkanker ter sprake komt. ,,Zoals je een elftal moet managen, moet je deze ziekte managen.’’

