‘Keffertje’ Nijland hoort lovende woorden tijdens afscheid

‘Livevoet­bal op zondag­avond kwestie van wennen’

14 juni Zat de hele zondagavond vol met praatprogramma’s over sport en liveduels uit de buitenlandse competitie, vanaf komend seizoen komt daar een ‘livewedstrijd’ bij uit de Nederlandse eredivisie. ,,Dat zal even wennen zijn, maar feitelijk lopen wij al jaren achter op de rest van Europa. In Engeland, België, Frankrijk, Italië en Spanje wordt al jaren op zondagavond gevoetbald”, zegt Chris Woerts, expert op het gebied van commercie en sport.