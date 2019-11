Keur in biografie openhartig: ‘Ze deden maar wat bij Feyenoord. Schandalig’

Voormalig voetballer Piet Keur brengt maandag een openhartige biografie uit. In het boek ‘Stappen en scoren’, geschreven door Leo Oldenburger, gaat Keur ook in op zijn periode bij Feyenoord. ‘Daar heerste geen enkele topsportmentaliteit.’

Door Mikos Gouka



Keur speelde tussen 1989 en 1991 voor Feyenoord, dat hem weghaalde bij FC Twente. Hij beschrijft zijn periode in Rotterdam als een periode ‘waarin er geen enkele topsportmentaliteit bij de club heerste’. ,,Ze deden maar wat bij Feyenoord’’, zegt Keur. ,,Schandalig.’’



Keur deed zelf overigens ook een duit in het zakje bij de in zijn ogen losgeslagen bende in Rotterdam-Zuid. De Zweedse trainer Gunder Bengtsson had Keur tijdens de winterstop een trainingsschema meegegeven. Dat papiertje verscheurde hij pontificaal zodat iedereen het kon zien.

Tijdens een skivakantie in Oostenrijk trainde Keur dan ook niet, maar wisselde hij vechtpartijen en zuippartijen met elkaar af. ,,Wij stonden in een tent met een Duitse deejay’’, kijkt hij terug. ,,Draaide allemaal van die Duitse liedjes en brabbelde daar wat onverstaanbare Duitse teksten doorheen. Nou, mijn maat Frank was dat op een gegeven moment helemaal zat, dat Duitse geblèr. Hij loopt naar die Duitse volksmenner toe, pakt zijn microfoon af en schreeuwt; ‘zijn er nog Nederlandse gasten hier?’. Nou die halve tent begint ‘ja’ te schreeuwen. De stemming nam gelijk hand over hand toe, maar wij werden direct uit die tent gepleurd omdat we die gast zijn microfoon hadden afgepakt. Op de eerste avond al, haha.’’

Vechtpartij

Keur en zijn vrienden kregen de smaak te pakken. ,,We gingen naar The Londener. Dat is de grootste feesttent van Kirchberg. Er waren daar ook een paar vrienden van ons. En die kregen op een gegeven moment ruzie met een paar gasten. Zij helemaal in paniek, want het waren echt beulen van kerels met wie ze het aan de stok kregen. Duitsers. Dus wij ze helpen. Komt er zo’n Duitser aanlopen en die begint dreigend met zijn vingertje naar mij te wijzen ‘ja Du,’ zegt ie. Ik zeg nog, wat Du? BAM! En ik sla hem vol op z’n bek. Dat werd me toch een vechtpartij. Het is maar goed dat er toen nog geen smartphones waren en geen sociale media. Anders was ik nog geen maand betaald voetballer geweest, haha. Had ik vaker in de roddelbladen gestaan dan in de Voetbal International.’’

,,Dat hele Vak S stoomde leeg en al die gasten kwamen het veld op. Iedereen schreeuwde toen, 'van het veld af, van het veld af!'Nee, bang was ik niet, ben sowieso nooit erg snel bang, maar er waren wel een paar spelers die het niet erg fijn vonden. Bij ons Ruud Heus bijvoorbeeld. Die werd echt bedreigd door supporters. En bij Fortuna was Marcel Liesdek, weet ik nog, echt doodsbang. Die jongens heb ik snel begeleid naar de spelerstunnel. Moet je nooit doen, vind ik, wegrennen voor je eigen supporters, ook al komen ze het veld op.''



,,Dat hele Vak S stoomde leeg en al die gasten kwamen het veld op. Iedereen schreeuwde toen, ‘van het veld af, van het veld af!’Nee, bang was ik niet, ben sowieso nooit erg snel bang, maar er waren wel een paar spelers die het niet erg fijn vonden. Bij ons Ruud Heus bijvoorbeeld. Die werd echt bedreigd door supporters. En bij Fortuna was Marcel Liesdek, weet ik nog, echt doodsbang. Die jongens heb ik snel begeleid naar de spelerstunnel. Moet je nooit doen, vind ik, wegrennen voor je eigen supporters, ook al komen ze het veld op.’’

Met John de Wolf staat Keur voor de deur van de kleedkamer waar veel ploeggenoten doodsbang binnen zitten. ,,Als portiers, zeg maar. Ja, ik laat me toch zeker niet bedreigen! Dat John en ik met zijn tweeën in de deuropening stonden, daar werden de spelers al weer een stukje rustiger door. Maar nogmaals, die supporters hadden het helemaal niet op de spelers gemunt maar op het bestuur. Als ze echt kwaad hadden gewild, dan hadden ze mij en John ook wel kunnen uitschakelen. Ze waren met veel meer dan wij. Maar het ging ze niet om de spelers. Ze wilden alleen even stoom afblazen en duidelijk maken dat het zo niet langer kon. En ik snapte hun boosheid erg goed.’’

Rare besluiten

Volledig scherm Martin van Geel © ANP Want bij Feyenoord ging ook in die tijd erg veel fout. Er werden zulke rare besluiten genomen, dat sloeg echt helemaal nergens op. Zoals met Ton Lokhoff. Die zetten ze ineens rechtsback. Rechtsback! Ton is een middenvelder en geen rechtsback. Of Ruud Heus. Een prima linksback, toch? Moest ineens op het middenveld spelen. John Metgod bijvoorbeeld werd tegen Ajax als spits geposteerd, omdat Ajax door de lucht kwetsbaar zou zijn. Wat een onzin allemaal. Ze deden maar wat bij Feyenoord. Niemand durfde er wat van te zeggen", vervolgt Keur.



Martin van Geel schetst hij als voorbeeld. ,,Ook zo’n speler die zijn mond niet open durfde te doen in de kleedkamer. In de voorbereiding bijvoorbeeld werd er gevraagd wie de penalty’s wilde nemen. Ik stak meteen mijn vinger op. Ik nam ze bij Twente ook altijd en ja, spitsen worden afgerekend op het aantal doelpunten dat ze maken. Dan zijn penalty’s natuurlijk mooie gelegenheden om aan doelpunten te komen. Logisch toch, dat ik mijn vinger opstak?”

Keur was de enige met een vinger in de lucht. ,,Zo werd ik de eerste penaltynemer van Feyenoord dat seizoen. Komt even later die Martin van Geel naar me toe en zegt; ‘Waarom stak jij je vinger op? Je weet toch dat ik vorig seizoen de penalty’s nam voor Feyenoord? Ik ben hier de penaltynemer.’ Nou, zei ik, dan had je je vinger moeten opsteken toen het werd gevraagd, niet nu bij mij komen klagen en zeiken, bijgoochem.”

Het jaar ervoor nam de aanvaller de penalty's bij FC Twente. ,,Trek dan gewoon je bek open wanneer je wat wordt gevraagd. Maar mondige spelers had je toen niet bij Feyenoord. Joop Hiele bijvoorbeeld ook. Altijd een grote bek, maar als de trainer in de buurt was, hield hij zich stil.’’