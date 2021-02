Keuze genoeg, maar wie is de ideale spits voor Feyenoord?

Podcast | 'Idrissi voor Promes is een geweldige deal voor Ajax’

1 februari In de nieuwste AD Voetbalpodcast bespreken Mikos Gouka, Johan Inan en Sjoerd Mossou Super Sunday. Ajax kwam als grote winnaar uit de eerste maand van 2021. Maar wat is er te zeggen over PSV en Feyenoord? En AZ kan de gedroomde aansluiting bij de top 3 uitstellen. Onder leiding van presentator Etienne Verhoeff bespreken de voetbaljournalisten van het AD niet alleen het nationale voetbal. Ook de deal tussen Barcelona en Lionel Messi komt aan bod.