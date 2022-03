Kevin Hofland nieuwe trainer Willem II: ‘Moeten met het mes tussen de tanden spelen’

Hofland staat in Tilburg meteen voor een flinke uitdaging. De club is na een dramatische reeks afgegleden naar de zestiende plaats in de eredivisie. ,,Het is gemakkelijker om in te stappen bij een club waar het goed gaat. Willem II is een mooie club die in de eredivisie thuishoort. Dat moet zo blijven en dat motiveert mij enorm om een uitdaging als deze aan te gaan”, zegt Hofland op de website van zijn nieuwe club.

In de strijd om lijfsbehoud gaat het niet om de schoonheidsprijs, benadrukt hij. ,,Iedere trainer houdt van verzorgd voetbal, maar de vraag is of dat altijd realistisch is. Zeker nu. In deze fase van de competitie wordt van spelers gevraagd om met het mes tussen de tanden te spelen. Die mentaliteit wordt van iedere speler gevraagd.”

Fortuna

Hofland kwam als speler tussen 1997 en 2012 uit voor Fortuna Sittard, PSV, VfL Wolfsburg (Duitsland), Feyenoord en AEK Larnaca (Cyprus). Met de Eindhovenaren werd hij twee keer landskampioen, met de Rotterdammers won hij de KNVB-beker. Ook speelde hij zeven interlands voor het Nederlands elftal, voordat hij aan zijn trainersloopbaan begon. Hij was jeugdtrainer bij PSV, later ging hij aan de slag bij zijn oude liefde Fortuna.

In februari 2018 nam hij samen met Claudio Braga het roer over van de ontslagen Sunday Oliseh. Mede omdat Hofland op dat moment nog niet de juiste papieren had, was hij assistent van de Portugees. Het duo slaagde erin om een paar maanden na hun aanstelling met de Limburgers te promoveren. Driess Saddiki en Wessel Dammers (nu allebei Willem II) waren onderdeel van dat team.

‘Stroman-constructie’

Daarna ging Hofland samenwerken met René Eijer, die eveneens het hoogste trainersdiploma heeft. Weer een jaar later streek Sjors Ultee neer naast Hofland, er was in die tijd veel te doen om de zogenoemde ‘stroman-constructie’. Vanaf het seizoen 2020/21 was Hofland officieel de hoofdcoach. In november 2020 werd hij echter ontslagen, waarna Ultee het stokje overnam.

Voorafgaand aan dit seizoen ging Hofland als assistent van Mark van Bommel mee naar zijn oude club Wolfsburg, maar daar werd het duo snel ontslagen. Na een reeks zeer tegenvallende resultaten moest de hoofdtrainer in oktober 2021 vertrekken, van Hofland werd een dag later eveneens afscheid genomen. Nu moet hij er dus voor zorgen dat Willem II in de eredivisie blijft.

Hofland is de opvolger van Fred Grim, die afgelopen dinsdag op straat werd gezet. Dit weekend had assistent-trainer Denny Landzaat de leiding over Willem II, dat met 1-0 verloor bij (nota bene) Fortuna.

