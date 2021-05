Kies voor de gein zelf: een extra back, een 5de spits of een 96-voudig international die een 'gamechanger' kan zijn

Samenvatting Arbiter Lindhout flink door het stof na VAR-fla­ter in Twentse Derby: ‘We hadden de regels niet paraat’

8 mei Scheidsrechter Allard Lindhout is na afloop van de Twentse Derby (1-1 gelijkspel) diep door het stof gegaan. Op advies van de VAR had Lindhout een streep door een strafschop van FC Twente gezet, maar dat blijkt achteraf een onjuiste beslissing te zijn geweest. ,,Dit is niet goed gegaan. Dat is de conclusie die ik moet trekken", aldus Lindhout tegenover ESPN.