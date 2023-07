KIJK LIVE | El Ghazi en Pepi scoren, PSV leidt met 2-0 tegen FC Eindhoven

Met video Afzwaaien­de Stefanie van der Gragt helpt Oranje Leeuwinnen aan cruciale WK-zege op Portugal

Stefanie van der Gragt is haar laatste WK op droomwijze begonnen. De verdediger die stopt met voetballen maakte tegen Portugal zondag de enige goal in Dunedin. Sprankelend was het spel van de Oranje Leeuwinnen nog niet, maar met oer-Hollands weer, een oranjemars én een Nederlandse overwinning kleurde Dunedin wel oranje.