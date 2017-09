Kirsten van de Ven nieuwe manager vrouwenvoetbal KNVB

Van de Ven (32) speelde 87 interlands en maakte deel uit van het team dat in 2009 een bronzen medaille behaalde op het EK van 2009. In 2016 stopte ze met haar actieve loopbaan als voetbalster. Bij de KNVB moet ze verder bouwen aan de ontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal in zowel de breedte- als topsport, meldt de bond.

,,We vinden het in deze fase belangrijk om op deze positie iemand te hebben die uit de voetbalwereld afkomstig is'', zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. ,,Kirsten is jong en bevlogen, heeft in binnen- en buitenland voetbalervaring opgedaan, en is van de nieuwe generatie waardoor ze dicht bij de huidige lichting spelers staat.''